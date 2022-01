LIVE – Under 17, Napoli-Perugia: azzurrini alla ricerca dei tre punti

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Perugia, gara valida per la terza giornata di ritorno del girone D del campionato Under 17. Finalmente si riparte, non si gioca dall’ultima gara prima di Natale, quando il Napoli chiuse il 2021 battendo 7-2 la Reggina. La recrudescenza dei contagi ha determinato la sospensione dei campionati, l’Under 17 azzurra dovrà recuperare le sfide contro Frosinone in casa e Benevento in trasferta. Il Napoli ha 24 punti in classifica, dieci lunghezze in più del Perugia che arriva al Kennedy. Gli umbri nelle ultime due gare disputate hanno pareggiato contro l’Ascoli e perso in casa contro il Cosenza. Sul mercato la squadra di Liguori si è arricchita di un rinforzo: il difensore centrale classe ‘2005 Aniello Ascolese in arrivo dal Parma.