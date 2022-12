RILEGGI LIVE – Under 17, Parma-Napoli 4-2 (9′ Stasi; 58′, 61′ Nwajei; 71′ Sartori; 75′ Parisi; 79′ Cardinali)

Fine del match

94′ – Dopo una serie di colpi di testa, la palla finisce sui piedi di Raggioli che colpisce male. Para Testoni

91′ – Tiro di De Chiara che finisce alto

89′ – Gemello lanciato in profondità calcia in porta, palla sull’esterno della rete

88′ – Fase della partita fatta di tanti contrasti, il Napoli non riesce a sfondare

85′ – Incredibile! Punizione per il Parma, Fatu tocca il pallone che resta lì, Raggioli s’intromette e calcia a botta sicura di piatto a porta semivuota e il pallone finisce fuori. Era tutto regolare

85′ – Triplo cambio nel Parma: fuori Martinez, Cardinali e Nicolosi. Dentro Fatu, Erasmus, ReDelleGandine

83′ – Pinolo raccoglie un buon pallone e calcia, la palla finisce fuori di poco

79′ – Gol del Parma, Gemello va via in velocità, Puca in uscita para il suo tiro e sulla respinta arriva Cardinali che segna il 4-2

77′ – Cambio nel Napoli: fuori Borrelli, dentro Ballabile

76′ – Colpo di testa di Martinez che finisce a lato

75′ – Gol di Parisi!!! Il Napoli accorcia le distanze

74′ – Rigore per il Napoli! Azione molto confusa nell’area di rigore del Parma, tiro di Gambardella, un difensore del Parma colpisce con un braccio e l’arbitro indica il dischetto

73′ – Fuori Sartori, dentro Cozzolino

71′ – Gol di Sartori che spiazza Puca

70′ – Rigore per il Parma, fallo di De Crescenzo su Sartori che poteva colpire a botta sicura dopo l’assist di Nwajei

70′ – Ammonito Esposito per proteste

69′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Stasi e Campanile, dentro Pinzolo e Borriello

67′ – Cardinali incontenibile sfonda ancora sulla fascia, ma stavolta calcia e il pallone finisce sull’esterno della rete

66′ – Tiro di Parisi che finisce a lato

62′ – Cambio nel Napoli: fuori Puzone, dentro De Crescenzo

61′ – Parma in vantaggio! Cardinali scatena di nuovo il panico sulla fascia, cross per Nwajei che sigla la doppietta

60′ – Colpo di testa di De Luca che finisce alto

58′ – Pareggio del Parma. Napoli sorpreso a destra da Cardinali, cross per Nwajei che col destro batte Puca

56′ – Cambio nel Parma: fuori Marchesini, dentro Gemello

55′ – Che occasione per il Napoli! Palla in profondità per Raggioli, sbaglia l’uscita Testoni, a porta vuota l’attaccante del Napoli spedisce alto

53′ – Campanile prova il tiro a giro ma è centrale, sul ribaltamento di fronte occasione per Cardinali che s’intestardisce troppo e viene fermato

52′ – Sta insistendo il Parma alla ricerca del pari, il Napoli chiude gli spazi

13:40 Inizia la ripresa

49′ – L’arbitro fischia la fine del primo tempo dopo 4′ di recuper

45′ – C’è Castaldo a terra, il Parma protesta per una situazione simile a quella di Banchini. L’arbitro era di spalle e non ha visto

45′ – Ammonito Raggioli per aver continuato l’azione dopo il fuorigioco e aver tirato in porta

43′ – Ammonito Puzone

41′ – Buona occasione per Raggioli che con il destro la mette alta!

39′ – Parma in 10! Espulso Banchini per un calcio a palla lontana a Borrelli

37′ – Palo interno! Che occasione per il Parma con Banchini che tocca il pallone mettendo fuori causa Puca in uscita. La palla mentre sta arrivando in porta colpisce il palo interno e viene salvata sulla linea da Puzone e successivamente allontanata a fatica

35′ – Azione personale di Castaldo che col sinistro prova a sorprendere Puca, palla a lato

33′ – Che occasione per il Parma! Angolo battuto dalla squadra di casa, dopo un rimpallo, la palla è preda facile di Sartori che da ottima posizione col sinistro non inquadra la porta: palla altissima

30′ – Sartori alza troppo la gamba e colpisce in faccia Puzone, l’arbitro estrae il giallo. L’attaccante del Parma si scusa subito

24′ – La punizione di Mengoni s’infrange contro la barriera

23′ – Ammonito De Chiara, punizione dal limite per il Parma

20′ – A gioco fermo Esposito finisce a terra urlante per un colpo di Sartori con le proteste del Napoli. La punizione poi finisce alta

19′ – Fallo subito da Nwajei al limite dell’area, sul prosieguo dell’azione Sartori tira e blocca Puca: ma l’arbitro fischia fallo sul 7 del Parma dopo il vantaggio. Proteste del Napoli

15′ – Reazione del Parma che insiste, tiro dalla distanza di Mengoni che finisce a lato

11′ – Grande azione di Cardinale che va sul fondo e mette al centro, blocca Puca

9′ – GOOOOLLL !!!! Sul dischetto si presenta Stasi che col mancino spiazza il portiere: Napoli in vantaggio

9′ – RIGORE PER IL NAPOLI! Parisi serve in verticale Raggioli che calcia in diagonale, bene Testoni ma sulla respinta Parisi è più lesto di tutti, prende il pallone e viene atterrato

6′ – Primo squillo del Napoli con Parisi che calcia in porta col sinistro, blocca Testoni

3′ – Grande azione di Cardinale che va sul fondo e crossa forte e teso al centro, Puca sporca il pallone, dall’altra parte arriva Banchini che calcia subito, ma Puca compie una gran parata!

2′ – Castaldo entra in area e da buona posizione calcia debole e centrale: blocca Puca

12:37 – Inizia il match, batte il Parma

E’ possibile anche seguire la diretta video del match attraverso il canale Youtube ‘Parma Calcio 1913 Giovanile’

Formazioni ufficiali:

Parma: 1 Testoni, 2 Martinez, 3 Castaldo, 4 D’Intino, 5 Nicolosi (C), 6 Banchini, 7 Nwajei, 8 Mengoni, 9 Sartori, 10 Marchesini, 11 Cardinali. A disp. 12 Moretta, 13 Andreotti, 14 Fatu, 15 ReDelleGandine, 16 Calestani, 17 Legati, 18 Gemello, 19 Cozzolino, 20 Erasmus. All. Bernardi.

Napoli: 1 Puca, 2 Puzone, 3 De Luca, 4 Borrelli, 5 Esposito (C), 6 Gambardella, 7 Stasi, 8 De Chiara, 9 Raggioli, 10 Parisi, 11 Campanile. A disp. 12 Petrone, 13 Sequino, 14 De Crescenzo, 15 Avvisati, 16 Ballabile, 17 Valentino, 18 Pinzolo, 19 Borriello. All. Galizia.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Parma-Napoli, gara valida per la dodicesima giornata del girone A del campionato Under 17. Gli azzurrini sono reduce dal pesante 6-1 incassato al Kennedy contro il Bologna, occupano nel girone A il penultimo posto in classifica con sei punti, davanti al Modena che ne ha tre. Il Parma è terzo in classifica con ventuno punti, nelle prime undici giornate ha collezionato sette vittorie, tre pareggi contro Juventus, Spezia e Bologna e una sola sconfitta in casa contro l’Empoli. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte e le due migliori quinte, invece, passano per i play-off. Nell’ultimo turno gli emiliani hanno conquistato una vittoria sul campo del Modena.