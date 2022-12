RILEGGI IL LIVE – Under 16: Napoli-Ascoli 4-0 (Distratto D. 26′; Napoletano 15′ s.t.; aut. Marcaretti 20′ s.t.; testa 40′ s.t.)

Termina il match

L’arbitro concede 3 minuti di recupero

40′ – Poker del Napoli! Calcio di rigore segnato da Testa. Era stato lui stesso a procurarselo dopo aver rubato palla ed aver avanzato verso la porta avversaria per poi essere messo a terra dal difensore.

37 – Azione pericolosa del Napoli sulla sinistra. Iovine serve Testa che calcia in porta ma la palla viene deviata in corner da Cipollini

32′ – Cambi nel Napoli: fuori Cimmaruta e Garofalo C., dentro Raiola e Enoghegase

28′ – Cambio nell’Ascoli: si ferma per infortunio Marcaretti, al suo posto subentra Vesperini

25′ – Occasione Ascoli! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Esposito devia la palla di testa, per un soffio Calvaresi non ci arriva in scivolata su secondo palo

24′ – Cambi nel Napoli: fuori Distratto S. e Amendola, dentro Carofilo e Garofalo P.

22′ – Cambio nell’Ascoli: fuori Fontana, dentro Di Berardino

20′ – Gooool del Napoli! Incredibile autorete di Marcaretti! Appoggio arretrato di Mascaretti verso il portiere, che la liscia e lascia andare la palla in rete!

15′ – Cambi nell’Ascoli: fuori Ippolito e Tirelli, dentro Calvaresi e Cicconi

15′ – Gooool del Napoli! Azione sulla destra, cross di Iovine che la mette in mezzo e, dopo una serie di rimpalli, ne approfitta Napoletano che calcia e la mette sotto la traversa guattendo Zagaglia.

12′ – Lancio per Distratto D., fondamentale l’uscita di Zagaglia che di testa allontana la sfera

5′ – Giallo nel Napoli! Ammonito l’allenatore Annunziata

Cambi nel Napoli: fuori Ponticelli e Ricciardi, dentro Di Fiore e Esposito

Inizia il secondo tempo

Termina il primo tempo

39′ – Bel tiro di Cimmaruta dalla distanza, bella parata di Zagaglia che la mette in angolo.

32′ – Occasione Ascoli! Sugli sviluppi di un lancio dalle retrovie Rimmaudo si trova a tu per tu con Gisondi ma calcia a lato di esterno destro. Occasione sprecata per l’Ascoli

26′ – Gooool del Napoli! Ottimo schema su punizione tra Napoletano e Cimmaruta che servono Distratto D., l’attaccante numero 7 batte il portiere con un piatto ad incrociare

20′ – Bella occasione per il Napoli con Napoletano che, dopo aver dribblato a centrocampo due avversari, si libera dai 25 metri e calcia in porta. Pallone di poco al lato

14′ – Cambio nel Napoli: si ferma Cannavacciuolo che, costretto al cambio, cede il posto a Testa

12′ – Ancora pericoloso l’Ascoli con un tiro che diventa pericoloso grazie ad una deviazione di Amendola, Gisondi la devia in calcio d’angolo. Sugli sviluppi smanaccia ancora Gisondi, su pallone si trova Rimmaudo che calcia. Ancora pronto Gisondi, ancora angolo. Nulla di fatto sullo sviluppo successivo.

5′ – Ascoli pericoloso da calcio d’angolo con Mascaretti, che si gira e calcia ma il pallone è abbondantemente alto

13.39 – Inizia il match, batte il Napoli

ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-3-3): Gisondi, Ponticelli, Distratto F., Amendola, Garofalo; Cimmaruta, Cannavacciuolo, Napoletano; Distratto D., Iovine, Ricciardi. A disposizione: Spinelli, Carofilo, Garofalo P., Di Fiore, Raiola, Testa, Esposito, Aricò, Enoghegase. All. Annunziata

ASCOLI (4-3-3): Zagaglia, Neziri, Cipollini, Sechi, Mascaretti F.; Sechi, Papaserio, De Witt; Ippolito, Tirelli, Rimmaudo. A disposizione: Grillo, Calvaresi, Cicconi, De Berardino, Mascaretti J., Vesperini, Imbrescia, Silvestrini, Volponi. All. Giorgi

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Ascoli, gara valida per la nona giornata del campionato Under 16 girone C. Gli azzurrini sono reduci da tre sconfitte consecutive contro Bologna, Empoli e Fiorentina, cercano il riscatto contro l’Ascoli ultimo in classifica con cinque punti e reduce dal ko subito in casa contro il Pisa. Il Napoli con dieci punti è sesto a pari punti con il Bologna, aggrappato alla zona play-off. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte, le quinte e le seste classificate.