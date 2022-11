LIVE – Under 18, Genoa-Napoli 1-0: gol di Casagrande

33′ – Contropiede del Napoli che non si conclude, Cuciniello sbaglia la misura del passaggio diretto a Solmonte

31′ – Buona occasione per il Napoli: ottima uscita da fuori dall’area, tiro di Cuciniello ma c’è la parata del portiere

24′ – Ammonito Meconi per un brutto fallo su Peluso in scivolata

22′ – Sugli sviluppi di un corner parte il tiro di Vilardi rasoterra, ribattuto dalla difesa del Genoa

19′ – Grandissima occasione da parte del Napoli con Solmonte, che da solo davanti alla porta calcia fuori

15′ – Il conto degli ammoniti è uno per parte: Mazzone per il Napoli, Spigariol per il Genoa

14′ – Buona ripartenza del Genoa che con Casagrande mette una buona palla al centro, spazza in calcio d’angolo la difesa del Napoli

6′ – Gol del Genoa! Grave errore di Peluso che a centrocampo perde palla su una battuta di un fondo, e Casagrande segna

4′ – Punizione dal limite del Genoa, buona parata di Pellino che mette in corner

2′ – Tiro da fuori area di Solmonte che finisce molto alto sopra la traversa

1′ – Subito occasione per il Napoli, da calcio d’angolo Vilardi appoggia per Puzone, tiro rasoterra parato da Bogunovic

10:53 Inizia il match

Formazioni ufficiali

Genoa: 1 Bogunovic, 2 Bosia, 3 Meconi, 4 Valentino, 5 Colucci, 6 Scartoni, 7 Licco, 8 Spigariol, 9 Casagrande (C), 10 Tassone, 11 Pessolani. A disp. 12 Borre, 13 Alloisio, 14 Camilletti, 15 Pastorino, 16 Ruci, 17 Neamtiu Tudor, 18 Scimone, 19 Mihaila, 20 Carbone. All. Ruotolo.

Napoli: 1 Pellino, 2 Manzo, 3 Di Lorenzo, 4 Peluso, 5 Mazzone, 6 Di Lauro (C), 7 Puzone, 8 Legnante, 9 Solmonte, 10 Cuciniello, 11 Vilardi. A disp. 12 Puca, 13 De Luca, 14 Ruggero, 15 Fucci, 16 Tuccillo, 17 Milo, 18 Vigliotti, 19 Grieco, 20 Lorusso. All. Tedesco

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della sfida tra Genoa e Napoli, valida per la 9^ giornata del campionato Under 18. Gli azzurrini vivono un periodo di appannamento dopo due sconfitte consecutive. Dall’altra parte, c’è un Genoa che è addirittura penultimo in classifica, davanti solo alla Sampdoria.