RILEGGI LIVE – Under 18, Napoli-Cesena 3-1 (22′ Giovannini; 38′, 56′ Peluso; 63′ Lettera)

Fine del match

92′ – Cambio nel Cesena: fuori Valentini, dentro Casadei

90′ – 4′ di recupero

87′ – Ammonito Puzone

85′ – Ammonito Peluso

84′ – Cambio nel Napoli: dentro Di Lorenzo, fuori Cuciniello

83′ – Ancora pericoloso il Napoli con Lorusso che strappa una palla in area di rigore, calcia verso la porta ma il pallone finisce a lato

82′ – Napoli pericoloso con Milo che imbuca per Cuciniello che col sinistro la mette in mezzo, ma non trova nessun compagno

80′ – Ammonito Castorri

75′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Russo per Grieco, fuori Tortora dentro Milo

75′ – Ammonito Cuciniello per una trattenuta ai danni di un giocatore del Cesena che partiva in contropiede

73′ – La partita si è un po’ affievolita complice anche il forte vento che condiziona il gioco e i palloni alti

67′ – Girandola di cambi. Nel Cesena fuori Magnani, dentro Nisi. Nel Napoli dentro Puzone e Lorusso, fuori Vigliotti e Romano

66′ – Ammonito Vigliotti

63′ – TRIS DEL NAPOLI!!!! Azione personale di Lettera che sulla linea centrale scarta praticamente tutti, arriva al centro dell’area, calcia di sinistro e batte il portiere del Cesena

62′ – Ci prova Russo da fuori area, palla di poco a lato

56′ – GOOOLLLL!!! NAPOLI IN VANTAGGIO!!! Corner battuto da Russo, ci arriva Peluso di testa che la mette dentro!

15:58 – Inizia la ripresa

Fine primo tempo

41′ – Giallo per Mazzone per un fallo al limite dell’area

38′ – GOOOLL!!! HA PAREGGIATO IL NAPOLI!!!! Cross di Di Lauro dalla sinistra che trova Cuciniello in mezzo all’area che non aggancia, la palla arriva a Peluso che la controlla, temporeggia un po’ e poi calcia battendo Veliaj: è 1-1!

37′ – Altra buona occasione per il Napoli con un cross dalla sinistra di Di Lauro che trova dall’altro lato dell’area Peluso, sponda di testa per Cuciniello ma tiro alto

35′ – Traversa per il Napoli! Gran tiro di Cuciniello che prende palla dal limite dell’area di rigore defilato da sinistra, finta e destro a giro

33′ – Polemiche per un presunto rigore non concesso al Napoli: uno contro uno di Russo dal lato sinistro che poi la mette in mezzo, trova Vigliotti che prova il controllo di testa, la palla s’impenna, Cuciniello prova ad arrivarci, c’è un contatto, ma per l’arbitro è tutto regolare

25′ – Super occasione per il Napoli! Palla recuperata da Russo che si fa quaranta metri palla al piede e serve Cuciniello che a tu per tu col portiere si fa ipnotizzare

22′ – Gol del Cesena! Errore della difesa del Napoli che lascia Venturelli tutto solo dal lato destro dell’area di rigore che serve Giovannini, si allarga leggermente e calcia col destro e segna

16′ – Ottima occasione per il Napoli con Cuciniello che imbuca per Tortora che calcia di prima col sinistro sul primo palo, bella parata di Veliaj

12′ – Buona azione prolungata del Napoli con il Russo che allarga sulla destra per Peluso, cross al centro ma non c’è nessun compagno

5′ – Cesena pericoloso con Giovannini che ruba palla in pressing e calcia in porta, ma para bene Pellino

4′ – Buon avvio del Napoli che ha in mano il pallino del gioco

14:59 – Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Pellino, 2 Romano, 3 Di Lauro, 4 Lettera (C), 5 Mazzone, 6 De Luca, 7 Peluso, 8 Tortora, 9 Vigliotti, 10 L. Russo, 11 Cuciniello. A disp. 12 M. Russo, 13 Manzo, 14 Fucci, 15 Puzone, 16 Milo, 17 Di Lorenzo, 18 Tuccillo, 19 Grieco, 20 Lorusso. All. Tedesco.

Cesena: 1 Veliaj, 2 Magnani, 3 Domeniconi, 4 Campedelli, 5 Fe. Valentini, 6 Trocchia, 7 Venturelli, 8 Castorri, 9 Coveri, 10 Giovannini (C), 11 Marotta. A disp. 12 Cortesi, 13 Casadei, 14 Penchini, 15 Abbondanza, 16 Fi. Valentini, 17 Maroncelli, 18 Nisi, 19 Bardeggia, 20 Giometti. All. Campedelli.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Cesena, gara valida per la sedicesima giornata del girone A del campionato under 18. Gli azzurrini sono tornati alla vittoria domenica scorsa sul campo della Sampdoria, provano ad avere continuità contro il Cesena che ha dieci lunghezze in più del Napoli, penultimo con undici punti. Il Cesena è anche reduce da un successo, nell’ultimo turno ha battuto 2-1 il Bologna. All’andata finì 6-2 per il Cesena, il Napoli vuole riscattare anche quella sconfitta.