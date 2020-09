Liverani a SKY: ”Siamo stati equilibrati. Napoli? Costruito per la Champions”

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha commentato la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport: “E’ normale che oggi incontravano una squadra che lavora insieme da un po’ di tempo, gli automatismi sono più avanti e la squadra è costruita per la Champions. La squadra non ha concesso, è stata equilibrata in campo, abbiamo giocatori fisicamente di stazza e che nelle prime partite non possono essere brillanti, il Napoli giocando con giocatori brevilinei ci ha creato difficoltà. Mi è piaciuta la squadra per come ha tenuto il campo e le linee, ripartiremo dai primi 60′ minuti.

Incontro col nuovo presidente? Io non ho chiesto sacrifici, ho chiesto quello che ci siamo già detto, come la linee è continuativa con l’ex proprietà che rimarrà dentro per aiutare la nuova, gli obiettivi li avevamo già predefiniti. E’ normale che il mercato, lo vediamo tutti al di là del Napoli che è riuscito a spendere 80 mln, le altre sono tutte mediamente ferme.

Meno elogi ed una maggiora attenzione alla praticità? I dati statistici sono dati, come ho sempre detto credo che noi abbiamo fatto un certo tipo di calcio, non ci ha premiato all’ultima giornata. Partiamo oggi da un gruppo di squadra che lo scorso anno è arrivata undicesima. La società mi ha chiesto la salvezza ed il mantenimento della categoria, ci sono tutti i presupposti per farlo e non all’ultima giornata”.