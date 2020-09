Liverani in conferenza stampa: ”Osimhen? Ha qualità a campo aperto, il rimpallo ha portato il Napoli in vantaggio”

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta col Napoli. “Osimhen decisivo? Ha qualità che ti creano difficoltà a campo aperto, poi il rimpallo ha portato il Napoli al vantaggio. Fino al gol la squadra mi è piaciuta, ha lavorato bene, sta bene, me l’aspettavo più dietro. Abbiamo pagato gli errori a caro prezzo, dobbiamo salvarci e vogliamo farlo essendo più propositivi. Oggi contro una squadra forte, che non ha cambiato nulla, ha tenuto bene il campo e sono mediamente positivo, poi il ko va analizzato. 1000 spettatori? E’ un inizio, è positivo per tutti. Speriamo di tornare alla normalità. Gli ultimi giorni sono stati atipici, ma fa parte di questo mondo, come il mercato aperto. Sono delle distrazioni, ma è un passaggio di proprietà e c’è entusiasmo, voglia di crescere e lavoreranno a contatto ma gli obiettivi per cui sono stato preso sono stati confermati, dobbiamo mantenere la struttura della rosa, riempirla di giovani importanti per restare in A. Ripartiamo con entusiasmo, poi è chiaro che c’è l’incazzatura perché perdere non piace a nessuno”.