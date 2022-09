Liverpool criticato in Inghilterra, Woodgate: “Il Napoli lo ha distrutto”

Il Liverpool ha ricevuto tantissime critiche in Inghilterra per la prestazione contro il Napoli. Queste le parole di Jamie Carragher: “Il problema di stasera non era il gioco. Sono preoccupato, bisogna capire se durante la stagione si vedranno di nuovo queste cose e se siamo alla fine di un ciclo. Se il Liverpool continuerà a giocare in questo modo, senza intensità, avrà grossi problemi in Premier League e in Champions League. È un suicidio: la difesa è vergognosa, lo è davvero. Sembrano dei bambini“. Tante critiche anche da parte di Rio Ferdinand ai microfoni di BT Sport: “Non sono molte le occasioni in cui possiamo dire che al Liverpool siano mancate voglia e capacità di soffrire. A Napoli è successo. Molte stelle non sono state nemmeno vicine al livello a cui siamo abituati“. Poi Woodgate: “Il Napoli ha distrutto i Reds. È un risultato difficile da digerire, mancano tante cose per tornare al livello degli ultimi anni“.