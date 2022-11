Liverpool-Napoli 2-0, le pagelle di IamNaples.it: Olivera e Lobotka i migliori

Il Napoli trova la sua prima sconfitta della stagione dopo tredici vittorie consecutive. Ad Anfield ha vinto il Liverpool 2-0, grazie alle reti di Salah e Darwin Nunez. Un risultato indolore per i partenopei che chiudono al primo posto il girone di Champions League. Superlativa prova di Mathias Olivera e Stanislav Lobotka, ma in generale tutti hanno disputato una buona prestazione. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Ottime parate e interventi vari nel primo tempo e in generale fino al gol di Salah prende tutto ciò che arriva dalle sue parti. Per fare qualcosa in più sui due gol del Liverpool serviva un miracolo che non è riuscito a fare.

Di Lorenzo 7: Grandissima prova in fase di copertura del capitano dei partenopei, dà una grossa mano di testa oltre che in fase d’impostazione entrando dentro al campo. Tanta intensità e qualità nelle sue giocate, un’altra ottima prestazione.

Ostigard 7: Un fuorigioco di pochi centimetri gli toglie la gioia del gol, di testa è sempre spettacolare e migliora sempre di più in fase di impostazione. In marcatura lascia pochissimo spazio agli attaccanti Reds.

Kim 7: La fotografia della partita è quando rincorre Salah fino alla sua area di rigore per impedirgli di giocare il pallone. La fibrillazione che subisce quando i Reds attaccano gli permette di essere sempre efficacie anche aiutando Olivera.

Olivera 8: Spettacolare prestazione dell’uruguagio, che non commette mai errori, anzi. Salah è un alieno, ma lui lo ferma spesso e quando non ci riesce lo limita in tutti i modi. Bravissimo anche a sganciarsi in fase offensiva tagliando il campo e porta chili e centimetri importanti.

Anguissa 6,5: Non è ancora al massimo della forma, ma tiene benissimo per 97′ su un campo difficile contro una squadra top, non tira mai indietro la gamba e porta qualità e la fisicità che serve a Spalletti per affrontare un match del genere.

Lobotka 8: E’ il migliore del centrocampo e insieme a Olivera del Napoli in generale. Si guadagna falli a limite della sua area, recupera centinaia di migliaia di palloni, si rende anche pericoloso calciando verso Alisson. Totale. Dall’83’ Zielinski s.v.

Ndombele 6,5: Anche lui come Anguissa porta tanta fisicità e soprattutto finisce falli sistematici per impedire le ripartenze. Quando si tratta di lottare e di portare qualità non si risparmia mai. Dall’88’ Raspadori s.v.

Politano 6: Prestazione positiva, anche se non è messo nelle migliori condizioni per esaltare le sue qualità. Sta di fatto che si sacrifica molto e cerca spesso Osimhen in profondità. Dal 70′ Lozano 6: Entra con il piglio giusto, ma non incide più di tanto. Si innervosisce un po’ con Tsimikas in alcune situazioni ma tiene a bada i nervi.

Osimhen 6,5: Fa la guerra con Van Dijk e Konate che lo limitano benissimo, è poco pericoloso, ma fa un gran lavoro con ottimi movimenti e s’innervosisce pochissimo nonostante i tanti colpi ricevuti. Dall’88’ Simeone s.v.

Kvaratskhelia 7: Due tunnel in 7′ ad Arnold, che lo sta ancora cercando. Non una delle sue prove migliori, certo, ma i suoi spunti sono di un livello talmente alto che portano tanti pensieri ai difensori del Liverpool, spesso nel panico quando il georgiano prende palla. Dall’83’ Elmas s.v.

Spalletti 7: Prepara in modo ottimo la partita, puntando molto su una squadra più muscolare per sopportare la furia dei Reds e ci riesce per 85′. La sconfitta per 2-0 gli permette di festeggiare ugualmente il primato nel girone, strameritato per la Champions giocata dal suo Napoli.