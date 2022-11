Spalletti in conferenza stampa: “Sorteggio? Più cattiva ce la fanno trovare l’avversaria e meglio è”

Ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Napoli contro il Liverpool: “Abbiamo giocato a viso aperto, soffrendo, si fanno i complimenti ai calciatori. Abbiamo affrontato un colosso come il Liverpool. Se vogliamo essere pignoli, analizziamo gli ultimi 10 minuti. Ormai era difficile prendere i gol per perdere l’obiettivo. Con un piccolo calo, ecco che abbiamo preso gol. Loro hanno continuato ad andare a mille. Ho provato a cambiare qualcosa, è un po’ un vecchio difetto della squadre. Sulle palle inattive diventa difficile sopperire alle loro stature. Sui calci piazzati a volte ne arrivano 13-15 di palle pericolose in area. C’era da tenere botta ad inizio partita, sulla fiammata iniziale, e l’abbiamo fatto. Orgogliosi di essere arrivati primi nel girone e grandi applausi ai miei calciatori. Sorteggio sfortunato in passato agli Ottavi? Non ce ne frega niente della fortuna o della sfortuna. Più cattiva ce la fanno trovare l’avversaria e meglio è. Con un pubblico straordinario, conterà il livello di calcio che metteremo in campo durante le partite e non la sfortuna. I tifosi? Riusciamo sempre a costruirci un pezzo di Stadio Maradona in tutti gli stadi in cui andiamo a giocare, per cui quest’aspetto è straordinario ed anche per questa la squadra ha giocato una bellissima partita anche se ne usciamo sconfitti. Sono stato tranquillo per 85 minuti in cui potevamo segnare, comandando il gioco e creando grandissime occasioni”.