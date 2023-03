Lo Monaco: “Adesso tutti marcheranno Lobotka come ha fatto Sarri”

Pietro Lo Monaco, dirigente, ha parlato nel corso di ‘Punto Nuovo Show’ su Radio Punto Nuovo:

“Il lavoro di Spalletti è rimarchevole, ma quando si ottengono queste performances il merito è di tutti. Giuntoli è stato bravo a prendere i giocatori giusti, poi Spalletti è stato fenomenale nel gestirli e renderli dei campioni. I buoni giocatori sono ovunque: una buona gestione li fa diventare campioni, una cattiva li fa diventare una ‘cocuzza’.

La promozione e cessione del Bari? Il Napoli in questo momento è incedibile, negli anni è stato gestito in maniera esemplare da De Laurentiis. Napoli è stata anche fonte di buon ritorno che ha investito poi nella società stessa. Ora che ha la possibilità seria di vincere lo Scudetto e fare sul serio in Champions, il Napoli diventa una macchina da guerra. Ed è logico che sia il Bari la società ad essere poi ceduta dinanzi all’obbligo che si presenterà in caso di promozione.

Gasperini contro Spalletti? Sarà una partita tosta e insidiosa per il Napoli. L’Atalanta non vive un grande momento, ma è pur sempre un avversario che può mettere chiunque in ginocchio. Il Napoli dovrà avere il solito piglio, quello che può vincere contro qualsiasi squadra. Gasperini negli ultimi anni è stato magnificato un po’ da tutti, ha tirato fuori tanti talenti e non ci piove. L’Atalanta ha fatto cose straordinarie nelle stagioni scorse e l’incidenza del tecnico si è sentita.

Le avversarie del Napoli? Ora tutte andranno a colpire Lobotka come ha fatto Sarri. La pressione su di lui complica i piani di gioco di Spalletti, ma è un qualcosa che avevamo visto anche in passato. Tutto sta nel prendere poi le misure: se Lobotka si aspetta questo trattamento e trova rimedio, allora sarà più semplice ripartire. Poi quando il risultato non viene, tutti a dire che il Napoli ha perso per colpa di questo o di quello. Il Napoli ha perso solo per un episodio, con la Lazio che è stata fortunata in quel tiro da fuori”.