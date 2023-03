Kim: “Puntiamo allo scudetto, il Napoli lo merita. Vorrei essere ricordato”

UpBit è appena diventata sponsor ufficiale della SSC Napoli, e per l’occasione Kim ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della società coreana. Ecco le sue parole:

“Desidero vincere, è il mio più grande desiderio al momento. Lo merita il Napoli che non trionfa da tanto tempo ormai [..] Il nostro obiettivo è quello di vincere più partite possibili: puntiamo allo scudetto”

Sul balletto durante la presentazione:

“Tutti conoscono Gangnam Style, quindi non ho dovuto allenarmi per ballarla. L’ho fatto una volta sola e in quella occasione mi è venuto naturale esibirmi in quel modo. Ora però non riesco a riguardare il video. Non lo farò più”.