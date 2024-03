Lobotka a Sky: “Primi 15 minuti non positivi, ma abbiamo dato il massimo”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta in Champions contro il Barcellona: “I primi 15 minuti non sono stati positivi, abbiamo perso tanti palloni facili, poi il Barcellona con la qualità che ha, se concedi occasioni del genere, è stato un inizio difficile. Poi abbiamo iniziato a giocare il nostro calcio, abbiamo pressato meglio, se hai occasioni devi fare almeno due-3 gol. Sicuramente ora testa al campionato, ma abbiamo la sensazione di avere le qualità per poter andare avanti in Champions, ma serve anche un pizzico di fortuna contro il Barcellona, penso che tutti abbiano dato il massimo, abbiamo fatto il meglio di quello che potevamo, ora testa al campionato e cercare di vincere quante più partite. Episodio con Osimhen in area di rigore? A caldo pensavo fosse rigore, l’arbitro ha detto che non lo era, è difficile dire, sono contatti che in alcuni casi vengono fischiati, in altri no, forse è meglio non dire nulla”.