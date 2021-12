L’opinione di Adani: “Le assenze penalizzano più il Milan che il Napoli”

Il noto opinionista Daniele Adani ha fatto la sua previsione su Milan-Napoli di questa sera attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. L’ex difensore, oggi commentatore Rai, ha spiegato. “Le assenze pesano più per il Milan, il Napoli rimaneggiato non ha mai perso la sua identità”. Adani si è soffermato sulle due sconfitte consecutive del Napoli, che a suo parere non sono un campanello d’allarme. “Il Napoli ha fatto il suo calcio anche contro Atalanta ed Empoli. Il Milan soffre senza Rebic e Leao, e se perdesse Theo Hernandez sarebbe grave”. Infatti le condizioni dell’esterno francese sono da valutare: il giocatore è in dubbio per il big match.