Under 15, Napoli-Cosenza 2-1: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli batte il Cosenza 2-1 a domicilio. Dopo il vantaggio calabrese, prima Arzillo e poi D. Distratto superano gli avversari. Le pagelle di IamNaples.it:

GISONDI 5: Commette un grave errore in disimpegno che permette al Cosenza di passare in vantaggio dopo soli 6 minuti quando non spazza velocemente e si fa rubare il pallone da Marchese. Poco da segnalare per il resto, buono un salvataggio al 23′ del primo tempo.

LUPACCHIO 6: Bene in fase offensiva, anche in fase difensiva se la cava con un paio di buone chiusure nel primo tempo.

ROCCO 5.5: Disattento in più di un’occasione, rischia di perdere qualche pallone di troppo e qualcuno lo perde per troppa sufficienza.

GAROFALO 6: Meglio rispetto al compagno di reparto, è più concentrato e convinto dei propri mezzi. Sufficiente.

DISTRATTO F. 6: Concentrato in fase difensiva specialmente nel primo tempo, si fa vedere anche avanti, in particolar modo nella ripresa, al 5′ quando costruisce una splendida trama sulla sinistra che termina con la parata del portiere calabrese prima della traversa di Cimmaruta.

ARZILLO 7: Tra i migliori dei suoi, segna il gol del pareggio e imbecca Distratto D. Per il gol del 2-1. Ottima partita per il numero 8, che manda anche Distratto in porta per il gol vittoria. (31′ s.t. CANNAVACCIUOLO s.v.)

CIMMARUTA 6.5: Molto nel vivo del gioco, tocca una gran quantità di palloni ed è sempre vivo e concentrato al centro del campo.

NAPOLETANO 6.5: Qualità a centrocampo, il 10 azzurro fa un ottimo lavoro di raccordo con l’attacco e si trova molto a suo agio nel dialogo con gli avanti. Nel finale ci prova con una magia dai 40 metri di poco alta. (38′ s.t. RAIOLA s.v.)

GIGLIO 5.5: Ci prova in più di un’occasione ma è spesso impreciso, soprattutto al 10′ quando sciupa un’ottima occasione da posizione facile. Molto attivo e volenteroso, poteva comunque fare di più. (19′ s.t. SORRENTINO P. 6: Ci prova dal limite dell’area, 20 minuti sufficienti).

PICCA 5.5: Spesso troppo solo al centro della difesa avversaria, il numero 9 non riesce a pungere e si fa vedere in poche occasioni. Sostituito nella ripresa. (19′ s.t. IOVINE 6: Qualche buona sponda per il numero 20).

DISTRATTO D. 6.5: Veloce e pungente sulla sinistra, il numero 11 è attivo e dinamico e firma il gol vittoria. Ottima partita e tanta soddisfazione per il 2-2 finale, con grande esultanza. (31′ s.t. CACACE s.v.).