Lozano sugli allenatori: “Difficile con Gattuso all’inizio. Spalletti ha grande esperienza”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha parlato dei suoi allenatori durante l’esperienza azzurra ai microfoni del Corriere della Sera:

“Ancelotti mi ha accolto, con Gattuso all’inizio è stato difficile, poi ci siamo capiti, è andata meglio. Spalletti è il motivatore, l’allenatore di grande esperienza che non soltanto ti dice che bisogna lavorare, ma è il primo a farlo. Mi rimprovera, ma capisco che vuole spronarmi. So anche io che posso dare di più, devo farlo per me stesso e per questa maglia che indosso. “Fai il diablo”, mi dice. Devo aggredire l’avversario”.