Lucarelli: “Agnelli è un pessimo imprenditore e non è un uomo di sport”

Anche Alessandro Lucarelli si accoda alla lunga lista di calciatori, giornalisti, presidenti e capi di governo fortemente critici nei confronti di Andrea Agnelli. L’ex capitano del Parma, che ora occupa il ruolo di vice direttore sportivo nella società gialloblu, si scaglia senza mezzi termini contro il presidente della Juventus, deus ex machina insieme a Florentino Perez del discusso progetto Super Lega, nato e naufragato nel giro di 48 ore.

L’occasione è rappresentata dal confronto tra i bianconeri e i gialloblu, in programma allo Juventus Stadium. Così Lucarelli a Dazn:

“Penso che per diventare presidenti di una società di calcio bisogna essere prima uomini di sport, pensare alla competizione e alla meritocrazia che invece così sono calpestate. Creare una lega solo per club ricchi, che calpesta questi valori, soltanto per ripianare i propri bilanci, non credo sia una mossa da uomini di sport. In questo modo dimostri semplicemente di essere un pessimo imprenditore”.