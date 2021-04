Il Napoli domani affronta l’ultimo scontro diretto del suo campionato, al Maradona arriva la Lazio che è a due punti dagli azzurri con la partita contro il Torino ancora da recuperare. È una sfida molto importante per gli azzurri che, dopo l’ostacolo Lazio, avranno incontri contro squadre in lotta per la salvezza o in generale altri obiettivi mentre ci saranno partite come Lazio-Milan, Juventus-Milan, Juventus-Inter e Atalanta-Milan.

Nella Lazio è in dubbio Luis Alberto ma dovrebbe farcela, stringerà i denti e vivrà il duello tutto spagnolo con Fabian Ruiz. L’alternativa è l’ex Manchester United Andreas Pereira. Simone Inzaghi è ancora positivo al Covid-19, in panchina ci sarà ancora il vice Farris come nelle partite contro il Verona e il Benevento.

In porta ci sarà l’ex Reina, la Lazio conferma Marusic nei tre di difesa, la mossa realizzata nelle ultime tre vittorie consecutive contro Spezia, Verona e Benevento. Completeranno la retroguardia Acerbi e Radu, Lazzari e Fares si muoveranno sulle corsie laterali, Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto agiranno in mezzo al campo. Correa e Immobile guideranno l’attacco biancoceleste. Caicedo è un’arma a gara in corso della Lazio, più volte la sua fisicità si è rivelata determinante.

Gattuso ha in mente tre cambi: Politano verso la conferma

Gattuso, tra assenze e scelte tecniche, stavolta farà qualche variazione rispetto alla gara di domenica contro l’Inter. In porta ci sarà ancora Meret, Ospina è infortunato, sta alternando terapie e lavoro in palestra, potrebbe rientrare il 2 maggio contro il Cagliari. Nella linea difensiva cambierà il terzino sinistro, sono confermati Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly ma ci sarà Hysaj invece che Mario Rui.

Demme è squalificato, al fianco di Fabian Ruiz in mediana ci sarà Bakayoko. Le novità riguardano, però, l’attacco. Il piano-partita del Napoli prevede aprire gli spazi nella difesa della Lazio con il palleggio veloce, Mertens ha vinto il duello con Osimhen. Rientra Lozano dalla squalifica ma dovrebbe partire dalla panchina, Gattuso va verso la conferma di Politano. Osimhen e il Chucky possono essere delle ottime armi a gara in corso. La Lazio ha la peggiore difesa tra le prime sei in lotta per un posto in Champions League, ha subito ben 41 gol.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S.Inzaghi