Luciano Moggi: “La Juventus contro il Napoli ha pensato solo a difendersi”

Ospite di Radio Bianconera, nel corso del programma Cose di Calcio, Luciano Moggi ha parlato della gara tra Inter e Juventus, in programma questa sera, ma anche del futuro di Massimiliano Allegri: “È una cosa auspicabile superare il turno. L’ultima gara della Juventus che ho visto in Europa è la partita contro lo Sporting Lisbona. Quella contesa mi fa dire che passeremo il turno. Se, poi, guardo alla sfida contro il Napoli, posso dire che la squadra si è difesa bene, però, questa è una gara che implica degli attacchi migliori. Il problema di fondo è quello di vincere: domenica, contro il Napoli, c’erano dieci giocatori che aspettavano gli azzurri, i quali, tra l’altro, non hanno giocato una grandissima partita. Alla luce di ciò, mi chiedo: la Juventus sa attaccare? Cosa direi alla squadra questa sera? Non c’è da dire nulla, perché è una partita che si carica da sola, perché è la squadra a motivarsi da sola. Siccome, la squadra a San Siro ha una bella tradizione, perché ha fatto sempre delle buone partite anche a livello di spettacolo, può darsi pure che faccia bene. Per motivare questa squadra bisogna attendere sfide come quella contro il Sassuolo: gli stimoli bisogna farli lievitare in questo tipo di partite meno importanti, anche se tutte le gare sono importanti, a dire il vero. La squadra approccia queste gare con tranquillità e con la sicurezza di fare risultato. La realtà è che la sicurezza di fare risultato non c’è mai”.