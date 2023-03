Mancini. “Arriviamo a Napoli nel momento giusto, Napoli è perfetta quando c’è entusiasmo”

Nel corso della presentazione di una partnership tra Figc e Telepass, il ct Roberto Mancini ha commentato il match che l’Italia dovrà affrontare al Maradona contro l’Inghilterra:

“Sarà una gara tosta ed impegnativa e partire bene è importante, ma abbiamo bisogno di gente che conosce questa partita. Se farò pochi esperimenti? Forse….

Bonucci e Raspadori? Bisogna sempre essere positivi, mancano ancora circa 20 giorni e la speranza è di recuperare tutti i ragazzi così da poter scegliere. Non sarebbe bello per noi non poter contare su giocatori che sono importanti e sono fuori da un po’ di tempo.

Con l’Inghilterra ormai sembra diventato un classico e non sarà semplice. Sarà importante partire bene. Arriviamo a Napoli nel momento giusto, c’è tanto entusiasmo e quando c’è entusiasmo Napoli credo sia perfetta. Spero che come sempre il pubblico di Napoli ci possa dare una mano”,

Sulle polemiche riguardanti i bambini vestiti da Osimhen:

“Io penso che un bambino non sbaglia mai, non ha retro-pensieri, quello è il suo idolo, come si doveva vestire a Carnevale? Credo sia stata una cosa meravigliosa. Non ci ho visto nulla di strano. Le squadre sono italiane è vero, ma di italiani ce ne sono pochi. Il problema è quello”