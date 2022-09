Mancini: “Raspadori? La Champions gli fa bene. Milan-Napoli? In Premier tutte le partite sono così”

Il campionato si ferma per lasciare spazio alle nazionali. E proprio il Napoli guarderà con attenzione quella italiana, essendo la squadra con più convocati dal CT dell’Italia.

Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Zerbin e Politano, infatti, sono i calciatori convocati da Roberto Mancini per le sfide con l’Inghilterra e l’Ungheria.

Prima di questi appuntamento, Mancini ha parlato in conferenza stampa, dedicando qualche parola ai giocatori del Napoli:

“E’ una squadra che ha qualche italiano in più degli altri, 3 sono qui da molto tempo ma anche Politano in fondo fa parte del progetto. Raspadori è un giocatore che può fare entrambi i ruoli, la mezzapunta e la punta. Il fatto di giocare in Champions League credo gli faccia bene [..] Milan-Napoli è stata bella, ma non credo ci avvicini al campionato inglese perché in Premier sono tutte così, anche l’ultima contro la penultima”.