Bergonzi: “Rigore a favore del Napoli? Vi dico la mia. In Italia complicato gestire certe situazioni”

L’ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio nel corso della trasmissione “1 Football Club” per commentare il ruolo dell’arbitro e l’ultima giornata di campionato:

“Il giusto è rappresentato dalle scelte adeguate dell’arbitro nelle situazioni tecniche. Ci sono gare nelle quali si fischia di più. Ma anche di meno, soprattutto in Champions League, dove si gioca un gran bel calcio e si interviene di rado. In questa competizione la correttezza è massima, in Italia, invece, sta diventando complicato gestire determinate situazioni. Ieri in Milan-Napoli Mariani ha fischiato poco ed ha arbitrato bene molto bene [..]

[..] Necessario l’intervento del Var sul rigore a favore del Napoli? Assolutamente sì. Inizialmente c’erano dei dubbi, ma Dest non ha preso il pallone ed ha commesso fallo su Kvara. Decisivo l’intervento del Var [..]

[..] Cosa rischia Mourinho dopo l’espulsione? A José sarà assegnato sicuramente una giornata di squalifica. Tutto dipenderà da ciò che sarà dichiarato dall’arbitro Chiffi, il tecnico sarà poi punito di conseguenza. Credo che la condotta del portoghese sia da condannare”.