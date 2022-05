Mandorlini: “Senza infortuni e Coppa d’Africa, Napoli in lotta per lo scudetto fino alla fine”

Andrea Mandorlini, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Casale è un difensore giovane, che ha fatto molto bene in questa stagione ma la concorrenza al Napoli è alta. Stesso discorso per Barak, non so se il Verona li cederà entrambi, sono due profili importanti per il Napoli. Barak ha già fatto campionati importanti anche all’Udinese, lo vedo più pronto di Casale che ha fatto solo un campionato in Serie A.

Bernardeschi? E’ appetito da tante squadre, è un giocatore di primo livello. Lo vedrei assolutamente bene al Napoli. Scudetto mancato dal Napoli? Ero convinto che il Napoli restasse attaccato al treno fino alla fine, forse il grande problema sono stati i tanti infortuni. Senza i tanti problemi fisici e la Coppa d’Africa la squadra avrebbe duellato con le milanesi fino all’ultima giornata”.