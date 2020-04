Maradona è il simbolo della lotta popolare anche ai tempi del Coronavirus

La statua che ritrae Diego Armando Maradona nei pressi dello stadio, il vecchio Paternal e che ora porta il nome dello stesso Maradona, dell’Argentinos Juniors, primissima squadra del fuoriclasse, a Buenos Aires, indossa da ieri una mascherina per simboleggare la lotta contro il Coronavirus. La statua di bronzo è stata inaugurata nell’ottobre 2018 ed è alta quattro metri. L’opera è stata realizzata dall’artista Jorge Martinez. L’Argentina, a meno di ulteriori decisioni da parte del governo sudamericano, sarà in lockdown fino al 26 aprile e l’utilizzo della mascherina è obbligatorio a Buenos Aires e in altre zone del paese. E’ un gesto fatto per sensibilizzare e, soprattutto, dare coraggio alla popolazione in questo periodo così difficile. Perché Maradona, con la sua fantastica tecnica nel dribblare gli avversari, giungeva e giunge, anche se ha smesso di giocare, subito nell’anima e nel cuore delle persone.

Anche i suoi goal erano rivoluzionari: i due goal all’Inghilterra nel Mondiale del 1986 e la punizione, che sconfisse le leggi della fisica, contro la Juventus nel 1985 sono l’emblema del suo essere magnificamente rivoluzionario.

Questa è l’ennesima prova che il Pibe de Oro é il più grande di tutti i tempi. Maradona é stato sempre uno ‘de la gente’, é stato sempre il simbolo della rivincita personale e nazionale: dall’Argentina contro l’Inghilterra, dopo la guerra delle Falkland, alla battaglia, combattuta a Napoli e per i napoletani, tra il Nord e Sud d’Italia.

Il Diez è stato sempre un simbolo della rivolta popolare e del riscatto delle persone che sono quotidianamente dimenticate e bistrattate. Ci si immedesima in Maradona perché il calcio é un gioco semplice, fatto di strada, di cuore, di passione, dove si possono raggiungere cime altissime ma allo stesso tempo si può sprofondare verso l’abisso più cupo, proprio come Diego, proprio come la vita di tutti noi. Maradona è il mito in cui s’incarna la povera gente che cerca di combattere contro soprusi e ingiustizie. Maradona é la dimostrazione che si possono fare gesti divini in maniera semplice, che non bisogna mai smettere di lottare, anche se il tuo nemico si chiama Coronavirus. Maradona é la dimostrazione che é lecito sognare, perché con estro, fantasia e pazzia nella vita semplice di tutti noi nulla é impossible. Maradona é la dimostrazione che il calcio non é solo uno sport.



DI WILLIAM SCUOTTO