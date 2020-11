Maradona icona mondiale: il ricordo dei leader

Diego Dio del calcio e non solo in Italia e in Argentina. Ricordato come uno dei giocatori più forti della storia di questo sport praticamente in ogni angolo del globo o quasi. In questi giorni infatti sono state numerosissime le commemorazioni delle gesta del Pibe, nato campione sportivo e poi diventato praticamente un’icona mondiale se possibile ancor più grande di prima. Non è stato infatti solo il mondo del calcio a celebrarlo, ma anche quello della politica, del giornalismo, della cultura, della musica e dell’arte mondiali, finendo addirittura con Papa Francesco. Alcune tra le persone mediaticamente più influenti del pianeta hanno dedicato, in modo più o meno diverso, un pensiero per lui in queste ore. Nella maggior parte dei casi questo è avvenuto tramite i social: Facebook, Instagram o Twitter, video su Youtube. Non tutti i Paesi hanno ovviamente reagito allo stesso modo: se è vero infatti che il The New York Times ha dedicato alcuni articoli particolarmente celebrativi per Maradona, definendolo “immortale”, pur vero è che in America quasi nessuna tra le Star della politica, del cinema e della Tv ha avuto un pensiero per la scomparsa del Dio del calcio. Probabilmente il rapporto sempre burrascoso tra Diego e gli Usa è ha alterato l’impatto emotivo che è avvenuto invece in tutto il resto del mondo, dove la morte di Maradona ha scosso talmente gli animi da far sì che, tra le altre, quasi tutti i capi di stato nazionali gli dedicassero un pensiero, da Macron a Conte, da Maduro ad Alberto Fernandez. Non solo: praticamente gli hashtag più ricercati in questi giorni su tutti i social sono tutti per lui. Impazzano in rete video e fotografie che ritraggono i personaggi più famosi del pianeta in compagnia di Diego, in un momento particolare o in qualche gesto di intimità: Ronaldo, Messi, Nadal, Bolt, Valderrama, Pele e tanti altri. Ognuno, nel suo piccolo, ci ha tenuto a ricordare di aver avuto l’onore di poterlo conoscere. Un gesto d’affetto, di solidarietà, che fa comprendere la grandezza di quello che stiamo vivendo: un momento storico di importanza globale.

A cura di Danilo Zanghi