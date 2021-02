Maradona Jr: “Ieri è stata la prima volta in cui non sono stato d’accordo con le scelte di Gattuso”

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto Diego Maradona Jr. Queste le sue parole:

“Ieri è stata la prima volta, in un anno e mezzo, in cui non sono stato d’accordo con le scelte di Gattuso. Non ho capito perché abbia voluto iniziare la gara con la difesa a tre e soprattutto perché non puntare già prima su Ghoulam, visto l’impatto dell’algerino sulla gara. Non si può trovare nulla di positivo in un’eliminazione ai 16esimi di Europa League dal Granada, una squadra che farebbe difficoltà a salvarsi in Italia. E’ come se non ci fossero con la testa”.

“Critiche troppo aspre nei confronti di Gattuso purtroppo nel calcio non c’è riconoscenza. Tutti dimenticano che solo pochi mesi fa, Gattuso ha regalato una Coppa Italia al Napoli. Non condivido nemmeno le accuse rivolte a Giuntoli. Certo, qualche calciatore acquistato non ha reso come tutti speravano. Ma succede a tutti gli operatori di mercato sbagliare una valutazione”.