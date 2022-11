Marchetti: “Mazzocchi? Se fossi in lui non andrei a Napoli”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di radio Marte, ecco le sue parole:

“Il mercato del Napoli a gennaio? Non credo che a gennaio possa arrivare Mazzocchi come vice Di Lorenzo. Intanto perché si è fatto male. Per i futuro? Io se fossi Mazzocchi non verrei visto che il difensore del Napoli gioca tutte le partite. Secondo me il Napoli a destra deve fare un’operazione di prospettiva. Per questo Zanoli è un’ottima scelta. Il Napoli insegna che le piste di mercato di gennaio diventano piste perseguibili a giugno, come Kim o Kvara. Il club sa guardare in prospettiva e se c’è l’opportunità il Napoli la coglierà. Io sono convinto che si sappia qualcosa anche per la prossima estate in vista di qualcuno che potrebbe andar via”.