Marcolin: “Cremonese? Per il Napoli è una partita trappola”

Dario Marcolin, opinionista Dazn e doppio ex di Napoli e Cremonese, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “E’ un po’ la mia partita quella tra Napoli e Cremonese, ho ricordi molto piacevoli. Per gli azzurri è una partita trappola, ma può diventarlo solo se il Napoli non dovesse avere la concentrazione di sempre, diversamente non avrà problemi. L’atteggiamento iniziale, l’approccio, sarà un segnale importante per l’intera gara. La Cremonese verrà a difendersi con ordine e cercherà di ripartire. Non mi aspetto cambi, non ce n’è bisogno in questo momento, perché i 53 giorni di pausa per il Mondiale hanno consentito al Napoli di riposare e ritrovare condizione. Kvaratskhelia a destra? Può giocare, lo fa già in Nazionale, ma non credo che Spalletti voglia cambiare qualcosa. Il Napoli può aprire un ciclo? Per età degli interpreti, per qualità dell’allenatore, per quanto sta già mostrando in Europa in realtà lo ha già iniziato”.