Mariani per Genoa-Napoli: l’arbitro di Napoli-Juve con il vizio del cartellino

Dopo il passo falso di Bergamo, il Napoli è tornato a macinare gioco e risultati vincendo in casa contro la Roma per 2-1. Decisivo Lorenzo Insigne, il migliore in campo insieme a Mario Rui, nella vittoria contro i giallorossi che ha garantito l’aggancio in classifica al 5° posto. Domani la sfida contro un Genoa che non è stato in grado finora di stabilire un certo distacco in classifica dal terzultimo posto, occupato dal Lecce sempre sconfitto nelle ultime settimane.

L’AIA ha affidato Genoa-Napoli a Maurizio Mariani di Aprilia. Quella di domani sarà la 4^ partita del Napoli arbitrata in stagione. I partenopei con lui hanno collezionato due vittorie, contro Juventus e Torino, e un pareggio contro l’Udinese.

Non ha mai arbitrato una partita tra Genoa e Napoli. La media dei cartellini è leggermente sopra la media: 4,8 ammonizioni a partita e un’espulsione ogni 2,2 partite, nonostante il tanto dialogo con i giocatori. Un arbitro tendenzialmente abituato ad affidarsi al VAR quando non è sicuro di una decisione. Questa stagione si è reso protagonista di vari episodi dubbi nel corso delle partite del Napoli: espulsione di Maksimovic a bordocampo durante Udinese-Napoli per proteste; mani di Cuadrado non fischiato in Napoli-Juventus; mani di De Vrij in Inter-Napoli di Coppa Italia quando si trovava al VAR.

Nico Bastone