Marolda: “Stadio intitolato a Maradona? Felice che la burocrazia non conti per queste cose”

Intervenuto a “Radio Goal”, trasmissione in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Francesco Marolda ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il 4-0 col Crotone risultato bugiardo come dice Gattuso? Rino parla alla stampa per tenere la squadra ferma, ma noi possiamo entusiasmarci perché non giochiamo.

Il Napoli questo entusiasmo lo sta generando, è una squadra competitiva che alla lunga avrebbe domato il Crotone che, sebbene coraggioso, ha dimostrato di essere inferiore tecnicamente. Maradona? Mi rende felice l’idea che la burocrazia non conti per cose del genere, i problemi che sorgono sempre non ci sono stati: mi auguro che la vera organizzazione si possa fare quando saranno presenti i tifosi allo stadio”.