Marotta: “Campionato anomalo, riprenderemo il 4 gennaio con il Napoli”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento: “Con la Juventus sconfitta meritata. Non guardo mai le statistiche ma in questo caso devono imporci riflessioni importanti. Abbiamo preso 19 gol, di cui 16 in trasferta con 4 sconfitte. Siamo l’Inter e non siamo abituati a questi numeri, serve un’analisi interna approfondita. Tante le sconfitte fuori casa, dobbiamo capire perché c’è questa differenza tra casa e trasferta. Sorteggio contro il Porto? Sulla carta sembra favorevole ma come sempre decide il campo”. Chiusura sull’andamento delle trattative con Skriniar per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: “Nel corso di questa settimana dovremmo avere un incontro col suo agente, dobbiamo arrivare a conclusione. Milan è molto attaccato alla maglia. “E’ un campionato anomalo, lo dicono tutti. Riprende l’attività il 4 gennaio con il Napoli e ci saranno 25 giornate, significa 75 punti a disposizione. E’ chiaro che il cammino fino ad oggi fatto da noi è costellato da queste quattro sconfitte fuori casa che sono tante per l’Inter. Dobbiamo superare questa difficoltà e dobbiamo capire come mai c’è una differenza sostanziale tra quando giochiamo a San Siro e quando giochiamo fuori casa”.