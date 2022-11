Napoli-Empoli, la società azzurra invita i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio

In occasione della gara di Campionato contro la squadra dell’ Empoli, in programma alle ore 18:30, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 16:30, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. Si invitano, i tifosi a rispettare le attuali disposizioni in tema di prevenzione e riduzione del rischio di diffusione del virus Covid-19 richiamate al presente link: https://www.sscnapoli.it/misure-anti-covid/ Si invitano, altresì, i tifosi napoletani a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, di prendere visione del regolamento d’uso dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-duso-dellimpianto-stadio-diego-armando-maradona/ ; di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico. Si ricorda, che per accedere allo Stadio è necessario presentare un valido documento d’identità, unitamente al titolo di accesso