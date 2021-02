Marsiglia, Milik ancora fermo ai box: il polacco salterà il match contro il Bordeaux

L’ex attaccante azzurro, Arek Milik, appena arrivato in Ligue 1 ha subito rimediato un infortunio. Il polacco dopo aver saltato il match contro il Psg non farà parte dei convocati nemmeno per il match contro il Bordeaux. Oltre al polacco non saranno del match nemmeno Alvaro Gonzalez e Duje Caleta-Car, fermi ai box anche loro per infortunio, come sottolineato dal tecnico Nasser Larguet in conferenza stampa. Anche Sakai potrebbe non essere del match causa influenza, mentre Jordan Amavi rientrerà a disposizione del tecnico.