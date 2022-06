Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Spalletti fa bene a non esporsi, visto che la situazione non si è ancora delineata. Le sue parole sono giuste, non sai cosa accadrà e quindi non puoi dire che il Napoli lotterà per lo scudetto. Dire che non sarà facile ripetersi, serve per dare lustro al traguardo raggiunto con la qualificazione in Champions League”.