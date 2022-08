Mata Leao Benevento, una nuova realtà pronta per la sfida scudetto

Il basket campano vive uno dei momenti migliori della sua storia. Napoli è pronta per la sua seconda stagione in serie A ed intanto altre società lavorano alla propria crescita. Non c’è solo il basket ma anche il Sand Basket, disciplina che sta sempre più prendendo piede e che riguarda la pallacanestro su spiaggia.

Vincenzo Pio Follo, presidente della neonata Mata Leao Benevento, ha raccontato le sue impressioni ai microfoni di Anteprima24.it, ecco le sue parole:

“Siamo un gruppo di amici con un passato comune sui campi da pallacanestro. Ci ritroviamo una o due volte a settimana per giocare insieme e quando abbiamo letto della possibilità di partecipare a un torneo di Sand Basket abbiamo colto l’occasione per misurarci con una disciplina del tutto nuova ma davvero molto attraente”.

Sand Basket, un regolamento nuovo per questo sport

Si gioca quattro contro quattro, quattro quarti da 6 minuti e il giocatore ha spiegato:

“La sabbia da questo punto di vista complica le cose ma al tempo stesso favorisce il gioco di squadra. Ne consegue che non possono esserci azioni personali, la palla va mossa in velocità e tutto lascia presupporre un coinvolgimento totale dei giocatori in campo. Essendo molto affiatati, questo può rappresentare un forte vantaggio per noi. Ma staremo a vedere”.

Grazie ad un torneo vinto a Giugno, il capitano ha raggiunto con passione le finali scudetto di Scauri ed ha continuato:

“Siamo stati felicissimi di aver conquistato la qualificazione, abbiamo capito che possiamo dire la nostra e ora non vediamo l’ora di passare allo step successivo”. Poi ha proseguito:“In noi c’è la consapevolezza di avere davanti sfide difficili che comporteranno un elevato dispendio di energie, ma non vogliamo certo fare da comparsa”.

Una nuova interessante realtà pronta a stupire con questo nuovo sport.

