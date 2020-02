Mateta, l’intermediario: ” Il Napoli poteva essere la sua nuova destinazione”

Intermediario e agente, tra i protagonisti della ribalta del mercato internazionale, George Gardi fotografa la sessione di gennaio ai microfoni di TMW.

La sorpresa a gennaio poteva essere Mateta del Mainz, che il Napoli ha seguito a lungo. In Germania è dipinto come un Lukaku francese. “Parlare di sorpresa per un Under 21 nazionale francese che già l’anno scorso si è contraddistinto in Bundesliga come uno dei più freddi finalizzatori, giocando in una squadra non di prima fascia, mi sembra riduttivo. Giocatore vero, ragazzo che ha fatto la gavetta nelle serie minori in Francia, che era già arrivato ad una top europea come il Lione, e per giocare si era rimesso in gioco cambiando nazione e confermandosi sempre a suon di gol. È reduce da un infortunio che ha brillantemente risolto, e se riprende il suo ritmo gol, mi sembra normale possa arrivare la convocazione nella nazionale maggiore francese. Napoli poteva essere la sua nuova destinazione, vedremo cosa succederà in futuro”.