Mediaset – Napoli, Lobotka non ci sarà con il Milan: le ultime

In vista della delicata trasferta di San Siro in programma domani contro il Milan, nella giornata di oggi Lobotka si sottoporrà ad altri esami per capire se sarà a disposizione di Conte. Il Napoli non vuole forzare i tempi visto che il centrocampista non avrebbe ancora superato del tutto l’infortunio ai flessori della coscia rimediato con la Slovacchia qualche settimana fa. Le visite di oggi diranno a che punto è il recupero, ma la sua presenza almeno in panchina contro i rossoneri resta improbabile: possibile, invece, un suo rientro con l’Atalanta o l’Inter.