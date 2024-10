Milan-Napoli, Fonseca: “Il Napoli è fortissimo, lotta per lo scudetto. Leao gioca? Dico…”

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha parlato in questi minuti in conferenza stampa ed ha trattato di tanti temi:

” Il Napoli è una squadra fortissima con un allenatore fortissimo. Sono primi, arrivano qui molto motivati. Ma anche noi siamo motivati per giocare questa partita. Il Napoli è forte, ha vinto bene le partite che ha vinto”.

Come avete vissuto questi giorni per la gara contro il Bologna?

“E’ stato un momento difficile da gestire. Non sapevamo se giocavamo o meno, potevamo fare allenamenti diversi se avessimo saputo di non giocare. Era una partita che volevamo giocare”.

Il tecnico ha parlato del possibile sostituto di Theo e ha aperto alla soluzione Calabria per la fascia sinistra.

Poi ha parlato del caso Leao ed ha chiarito:

“Oggi non dico chi giocherà domani. Rafa ha lavorato bene, non c’è nessun caso. Presto ritornerà quello che tutti vogliamo che sia. Se giocherà domani? Non lo dico”.

Cosa succede a Leao? “Non ci sarebbero problemi se lo facessi giocare, ma sono cose normali nel calcio: alcuni giocano, altri no. Io penso sempre a diverse cose quando scelgo. Per me questo è molto normale”.

Da domani il Milan avrà l’asterisco in classifica e a riguardo il tecnico ha spiegato:

“Asterisco? Per me è lo stesso. Magari penalizza chi guarda la classifica, a me non cambia nulla. Capisco però che per i tifosi sia diverso”

Continuano le indicazioni tattiche e il tecnico ha proseguito su Pavlovic:

“In nazionale gioca con la difesa a tre. Non credo abbia le caratteristiche per fare il terzino”.

Chi teme di più del Napoli?

“Sia Milan che Napoli hanno i giocatori più decisivi sulle fasce. Domani decisiva? Le vittorie portano fiducia ma serve continuità. Se vinci una e poi non vinci quella successiva, la vittoria serve a poco”.