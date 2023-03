Mediaset, Sabatini: “La Juve avrebbe insidiato il Napoli senza infortuni”

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato ai microfoni di ‘Si Gonfia La Rete’ su Radio CRC:

“Domani c’è Napoli-Lazio, arriverà al Maradona la Lazio di Maurizio Sarri che diceva che la Juve vinceva per il fatturato e il monte ingaggi e anche adesso la Juve è superiore a quello del Napoli che però vince. Questo significa che secondo me c’è stata una narrazione che prevedeva una Juventus molto più furba anzichè forte e un Napoli molto più Sarrista. Domani sera vedrete che il Sarrismo un conto è farlo con i vari Callejon, Hamsik e Cavani e un altro è farlo con la Lazio e lo Spallettismo di cui nessuno parla è nettamente superiore.

Ricordo l’ultima gara di Sarri al San Paolo, quando il tecnico inchinò ad una curva che lo esaltava ma che un attimo prima aveva mandato a quel paese De Laurentiis. In quel momento Sarri era un dipendente di De Laurentiis non poteva inchinarsi ad un pubblico che mandava a quel paese il suo presidente per cui parliamo di un ottimo allenatore, ma se la curva Nord dell’Olimpico va contro Lotito e Sarri si inchina, Lotito, come De Laurentiis, lo caccia il giorno dopo.

Il Napoli è più forte della Juventus con tutti questi infortuni, senza infortuni credo che la squadra bianconera avrebbe insidiato il Napoli, ma a sensazione dico che nemmeno la Juve più stellata avrebbe fermato questo Napoli.

La percentuale di precisione dei movimenti di mercato del Napoli quest’anno è 100%, non ne ha sbagliato uno. Poi, Spalletti quest’anno ha trovato il modo di migliorare tutti tecnicamente e nelle cose più semplici: sta facendo correre Osimhen e Kvaratskhelia come due gregari pur essendo due fenomeni. Lasciatemi fare una battuta: se Spalletti non si impermalosisce mi sento di dire che l’unico difetto del tecnico è che è un pò permaloso!

In chiave Champions mi chiedo: ma un pò di turnover non è il caso che Spalletti lo faccia? Secondo me qualche cambio non fa male, or che siamo ad una svolta. Senza sottovalutare nessuna partita, sia chiaro”.