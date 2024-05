Mercato Napoli, l’agente di Viñas: “Contatti avanzati col Napoli, poi…”

L’agente di Federico Viñas, centravanti uruguaiano del Leon, Daniel Gutierrez, ha parlato ai microfoni di 100% Deporte. Di seguito le sue parole in merito ad alcuni contatti con il Napoli prima che il calciatore si infortunasse al tendine d’Achille:

“Stavamo lavorando a un possibile trasferimento in Europa. Abbiamo avuto contatti con la dirigenza di River, Palmeiras e ciò che avevamo di realmente avanzato era con il Napoli, in Italia. Avevamo pattuito una riunione ora, a inizio giugno. Logicamente ora si sono messi in contatto con noi per vedere come va con l’operazione ecc… ma chiaramente ora tutto questo finisce in stand by, perché il calcio è così. Dipenderemo dal recupero di Fede per riprendere tutti i sogni che ha davanti a sé”.