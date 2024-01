Mercato Napoli, Mangala è una possibilità: occhio alla formula

Il Napoli lavora sul mercato di gennaio. C’è bisogno di qualche innesto, soprattutto a centrocampo. Il nuovo nome sul taccuino azzurro è Mangala, belga classe 1998 in forza al Nottingham Forest.

A quanto pare il club inglese sarebbe disposto a mandare via il centrocampista, sulle cui tracce ci sono sia il Napoli che la Juventus. Attenzione, però, alla formula. Il Nottingham Forest vorrebbe un prestito con diritto o, in alternativa, con obbligo di riscatto. Gli inglesi vogliono guadagnare dall’affare per cui non sono disposti ad un prestito gratuito.

Il Napoli, nel frattempo, pensa ad una formula simile a quella per Traorè: prestito con diritto di riscatto, fisso a 25 milioni di euro.