Caro presidente De Laurentiis, c’è bisogno del mercato

Il rigore conquistato da Simeone nei minuti finali del primo tempo ha rappresentato una scossa per il Napoli, ha rianimato una squadra piatta, ferita. Non ha risolto i problemi ma ha costruito le basi per un secondo tempo con maggiore adrenalina, giocato rifiutando l’inerzia delle difficoltà, finalmente con la gamba abbastanza fluida fino al ’97. Quest’atteggiamento è bastato per trovare il gol di Rrahmani all’ultimo respiro e piegare la Salernitana ultima in classifica ma in ripresa nelle prestazioni contro Milan, Verona e Juventus.

Il Napoli ha un gruppo abbastanza giovane, non abituato alle difficoltà dopo la scorsa annata in cui tutto ha girato alla meraviglia e la partita contro la Salernitana ha rappresentato per questi ragazzi la prova con maggiore tensione da quando indossano la maglia azzurra. Neanche all’intervallo di Udine, la gara scudetto, c’era l’ansia che si respirava sabato pomeriggio per vari motivi: il ritiro, la voglia di evitare la contestazione che stava iniziando a ripresentarsi dopo quanto accaduto a Torino, di reagire all’abitudine a non vincere dopo una stagione vissuta collezionando strisce di successi consecutivi.

C’è bisogno di alimentare le sensazioni positive dopo la vittoria contro la Salernitana, la Fiorentina neanche è in condizioni straordinarie come dimostrano le partite contro Sassuolo e Udinese, la semifinale di Supercoppa non è un impegno impossibile.

Il nemico più complesso è l’emergenza soprattutto in mezzo al campo, domani pomeriggio saranno valutate anche le condizioni di Demme che oggi ha abbandonato l’allenamento per un risentimento muscolare. Sembrava che la gara contro la Salernitana avesse fornito al Napoli una risorsa importante, pronta all’uso in un reparto ridotto all’osso. Cajuste, invece, dovrebbe recuperare e sarà fondamentale costruire le condizioni affinchè Zielinski dia il suo contributo fino a fine stagione. De Laurentiis, dopo il pareggio contro il Monza, ha chiesto scusa ai tifosi e promesso un intervento sul mercato per correggere tutto ciò che è accaduto in questi mesi.

Il Napoli è settimo, una vittoria dell’Atalanta contro il Frosinone lo spedirebbe all’ottavo posto fuori dall’Europa ma la classifica è corta. Il quarto posto è distante solo tre punti, ci sono la Supercoppa e la doppia sfida di Champions League contro il Barcellona. C’è tanta vita davanti, bisogna alimentare le sensazioni positive date dalla vittoria contro la Salernitana. È necessario il mercato, intervenendo soprattutto in difesa e a centrocampo.

Ci sono delle luci a cui affidarsi: la crescita nella condizione psico-fisica se i risultati arriveranno, il ritorno fra qualche settimana di Osimhen e Anguissa dalla Coppa d’Africa, anche il recupero degli infortunati ma c’è bisogno di rinforzi per sostenere il desiderio di rialzarsi. La priorità è il difensore centrale, il Napoli ha bisogno d’alzare il livello per mettere a posto le storture che sono emerse spesso durante le partite. Al momento Mazzarri ha Natan infortunato, Ostigard che è stato individuato come il giocatore che può andare altrove a trovare più spazio per liberare lo spazio ad un nuovo acquisto, Rrahmani che non sta vivendo una stagione esaltante e Juan Jesus, da proteggere anche a livello muscolare gestendo le forze. Il Napoli sostituisce con Elmas, giocatore pronto, dinamico, in piena crescita con una scommessa in prestito come Traorè. Ci può anche stare ma servono rinforzi adeguati a centrocampo e in difesa, considerando le difficoltà a sostituire Anguissa e Lobotka e la situazione di Zielinski, mettendo mano anche alla gestione dei rinnovi di giocatori come Politano, Kvaratskhelia, Meret e Gaetano.

Dopo i tanti errori compiuti nella programmazione di questa stagione, De Laurentiis ha il dovere di ritrovare la credibilità che ha smarrito nell’estate della grande presunzione.

Ciro Troise