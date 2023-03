Meret a SKY: “Ho più fiducia e consapevolezza quest’anno. Siamo vicini all’obiettivo”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria contro il Torino: “Ho preso una botta sul naso, ma sto bene e vado in nazionale. Ci sorprendiamo ma sappiamo le nostre qualita. Stiamo dimostrando di avere una grande mentalità e abbiamo affrontato questa partita nel migliore dei modi. Abbiamo avuto una grande maturità in questo match che poteva sembrare ostico. Il merito è di tutti: è nostro che scendiamo con la giusta concentrazione, del mister che ci dà la giusta carica e della società che ha fatto un grande lavoro. Adesso siamo vicini all’obiettivo. In cosa mi devo distinguere? Il portiere deve essere pronto quando viene chiamato in causa e, anche se non ci sono molti interventi da fare, devo farmi trovare sempre pronto. Quest’anno siamo migliorati tanto nel saper interpretare le partite, siamo bravi ad adattarci ai nostri avversari. In cosa devo crescere? Penso che quest’anno ho più fiducia e consapevolezza. Quando trovi continuità è tutto più facile, ma devo ancora migliorare un pò su tutto”.