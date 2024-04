Meret a Sky: “Prestazione positiva, fanno piacere i complimenti di De Laurentiis”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio contro la Roma: “Cosa è mancato? Non siamo stati attentissimi sull’occasione del calcio d’angolo, eravamo riusciti a ribaltarla dopo il loro rigore facendo una grande partita, creando tanto e concretizzando poco. Quest’anno anche se riusciamo a fare partite buone non sempre troviamo la vittoria come l’anno scorso ma resta la prestazione positiva e ripartiamo da questo, dobbiamo concludere il campionato nel migliore dei modi con questo tipo di prestazioni. La stagione non è per niente positiva, lo sappiamo tutti, però dal mio punto di vista, i rimpianti sono pochi, in molte partite potevamo fare meglio ma la squadra si è impegnata al massimo e lo posso garantire, non sempre abbiamo fornito prestazioni positive, con l’Empoli è stata tra le peggiori, ci sono difficoltà, ne dobbiamo prendere atto, la squadra ha un grande potenziale e poteva lottare per qualcosa di più, quello che è fatto non lo possiamo cancellare ma dobbiamo pensare al futuro. Allo spogliatoio fa piacere stare con le famiglie in questi momenti per staccare da tutto quello che c’è attorno a questa stagione, fanno piacere i complimenti ricevuti dal presidente, ha visto che c’è stata una reazione, ma dovevamo fare in tutte le partite questo tipo di prestazione. E’ una stagione diversa, l’anno scorso subivamo molto di meno, è un dato di fatto e dobbiamo migliorare, da parte mia mi impegno a dare sempre il massimo come ho sempre fatto, dando il 100% e ripagando la fiducia del mister che mi mette in campo”.