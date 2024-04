Calzona in conferenza stmpa: “Non abbiamo concesso tanto, devo fare i complimenti ai ragazzi”

Ecco le parole di Calzona in conferenza stampa: “Non si può pensare di non concedere neanche un’occasione alla Roma. Al netto dei due gol arrivati da palla da fermo , non abbiamo concesso tanto. Non ci sono tante amnesie. Devo fare i complimenti ragazzi. Ci sono dei rimpianti, perché la squadra ha dei problemi che speriamo di risolverli presto. I ragazzi, però, oggi hanno fatto bene. Alcune volte non c’è stata la corsa verso il pallone, come ho fatto vedere ai ragazzi nei giorni precedenti. Mentre oggi c’è stato tutto questo. Il ritiro continua? Il ritiro deve essere produttivo, ho visto i ragazzi felice di stare assieme: ho visto che parlavano molto di più rispetto a quello che facevano ultimamente. La squadra ha fatto bene, non ci dimentichiamo che abbiamo di fronte una Roma forte. Abbiamo dominato, abbiamo avuto tredici occasioni nitide. Cambio Kvaratskhelia? Devo evitare che i ragazzi si facciano male: stava facendo benissimo, ma abbiamo deciso assieme di fare questo cambio. Non abbiamo paura perché, al netto di domenica contr l’Empoli, riusciamo a creare tanto. Abbiamo migliorato la fase offensiva, ma abbiamo peggiorato tanto in fase difensiva. Oggi, però, i ragazzi hanno fatto bene sulla fase difensiva: ma ci metterei la firma a concedere solo un’occasione a partita agli avversari”.