Meret: “C’è determinazione, ma pensiamo prima alla gara di ritorno”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato in Mixed Zone dopo la vittoria contro l’Eintracht Francoforte: “Finale di Champions? Piano, pensiamo prima alla gara di ritorno. Stiamo dimostrando grande solidita’ e concretezza. C’e’ determinazione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a fare cio’ che ci sta chiedendo il mister. Lavoriamo con la giusta mentalita’, senza concedere nulla. Non dobbiamo abbassare la guardia. Non pensiamo di avere gia’ la qualificazione in tasca. Se non si affronta la gara di ritorno con la giusta determinazione poi diventa difficile. Dobbiamo stare sempre sul pezzo e concentrati. C’e’ ancora tanto da fare e siamo contenti per quello che abbiamo fatto finora. Pensiamo a dare il meglio in ogni allenamento. Avanti con questa determinazione per arrivare lontano. Quando non si subisce gol e’ sempre bello per me e per tutta la squadra. E’ un lavoro che appartiene a tutti. I tifosi ci stanno spingendo da inizio anno in maniera incredibile. Qui c’era un clima caldo, li abbiamo sentiti. Speriamo che anche al ritorno possano darci una mano con il loro sostegno”.