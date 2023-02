Simeone: “Dobbiamo essere umili, andando avanti su questa strada”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato in Mixed Zone dopo la vittoria contro l’Eintracht Francoforte : “Giocare a calcio sveglia qualcosa dentro che nasce quando sei bambino. Dobbiamo essere umili, andando avanti su questa strada. Non dobbiamo pensare ai Quarti. Ora ci concentriamo sul campionato. La prossima partita in Champions sara’ molto difficile. Abbiamo tante opportunita’, ma dobbiamo approfittarne. Nello spogliatoio c’e’ una bella energia. Si respira un’aria bella. Sappiamo che non abbiamo ancora vinto niente. Dobbiamo continuare su questa strada. Il terzo gol? Non e’ un rammarico. Bisogna sempre spingere quando l’avversario e’ in difficolta’. Non c’e’ nessun rammarico, c’e’ molta felicita’. La Champions e’ un sogno che bisogna vivere con tanta passione. Pensiamo a che bel momento stiamo passando, con umiltà. Dobbiamo restare coi piedi per terra e pedalare”.