Mertens a DAZN: “Quest’anno non c’era nessuno più forte di noi. Sul mio futuro dico che…”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Tutta la squadra è un po’ delusa perchè in 9 anni che sono qua è l’anno più deludente, questa volta le altre squadre non erano più forti di noi, Roma, Juve, Atalanta, Lazio stanno tutte dietro di noi, è un peccato ma si deve alzare la testa, siamo terzi, andiamo in Champions e speriamo che l’anno prossimo possiamo combattere di nuovo, perchè abbiamo un grande gruppo, l’anno prossimo possiamo fare grandi cose con la testa giusta. Abbiamo sognato, abbiamo sbagliato tutti ma oggi era una partita in cui dovevamo stare insieme, è brutto lo so, anche noi vogliamo vincere, non si deve mollare, bisogna stare insieme, lo so che è brutto, ma andiamo in Champions, speriamo che prendiamo giocatori forti e facciamo belle cose. Futuro? Ci sono grandi giocatori, dobbiamo stare insieme e pensare al futuro, abbiamo giocato contro la Juve che per tanti anni erano molto forti e abbiamo fatto belle cose, questo anno non erano più forti di noi. Obiettivo di gol? Penso a me stesso, se faccio bene aiuto la squadra. Questo anno ho giocato poco ma quando l’ho fatto ho provato a dare tutto e aiutare la squadra, se facciamo tutti questo, andiamo lontano”.