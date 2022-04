Sassuolo, Diosini a DAZN: “Sono io il responsabile di questa sconfitta”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: ” Si fa fatica a trovare qualcosa che sia andato giusto, difficile parlare dopo un risultato del genere, il responsabile sono io, ci metto la faccia come è giusto che sia. Non siamo entrati bene in campo e questi episodi non ci hanno fatto entrare in campo, non bisogna trovare colpevoli, sarebbe troppo semplice scaricare responsabilità, la responsabilità è di chi allena. Il Napoli veniva da una partita persa e con grosse motivazioni, noi invece venivamo da una partita in cui avevamo ricevuto complimenti per la prestazione a di là del risultato, ma oggi i responsabili siamo noi, sulle palle inattive c’è qualcosa da migliorare, siamo una squadra poco fisica ma se non ci mettiamo un po’ di attitudine e volontà di andare a duello diventa difficile. Cerco di commentare la partita ma non mi voglio addentrare sugli episodi e sui singoli, non è giusto, la squadra sta facendo un buon percorso e lo dico dopo un risultato negativo. Può farci bene per la prossima gara, per avere le giuste motivazioni per le prossime tre partite”.