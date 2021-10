Mertens a SKY: “Sono felice della mia prestazione. Osimhen? Gli do tutto l’amore che posso”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sulla Legia Varsavia: “Era speciale questa partita. Non giocavo da 3 mesi e mezzo, quasi quattro. Napoli da amare? Sì, è stata una bella vittoria. La palla non voleva entrare nel primo tempo. Dopo il primo gol e’ emersa la qualita’. Osimhen l’anno scorsa aveva un po’ di difficolta’ con la lingua. Poi ha avuto l’infortunio. E’ un ragazzo che sa ascoltare. Gli sto dando tutto l’amore possibile. Fisicamente stiamo bene, arriviamo primi sulla palla. Non so se e’ il Napoli piu’ forte da quando sono qui. Non bisogna fare paragoni tra squadre. Ora abbiamo piu’ alternative, quest’aspetto puo’ fare la differenza. Io alle spalle di Osimhen? Vediamo. Volevo fare gol, mi piace giocare avanti ma anche dietro. La squadra sta facendo bene, dobbiamo continuare così”.